Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan'a piyano resitali - Son Dakika

Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan'a piyano resitali

02.04.2021 11:35

Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan'a piyano resitaliAkdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencisi otizmli Taylan Hartavi ile bir araya geldi.

Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan'a piyano resitali

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencisi otizmli Taylan Hartavi ile bir araya geldi.

Genç piyanistin performansını beğeniyle izleyen Rektör Özkan, "Otizm, ne kadar erken yaşta tanınırsa tedavisinde de o kadar olumlu sonuçlar alınıyor" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Sıtkı Taylan Hartavi ve annesi Fadime ile babası Ramazan Hartavi çifti ile görüştü. Antalya'da mutlak kulak olarak bilinen özel müzik yeteneğine sahip olan ve çok sayıda enstrüman çalabilen otizmli Taylan Hartavi, Antalya Devlet Konservatuvarı'nda gördüğü eğitimine 2'nci sınıfta devam ettiğini belirterek ünlü piyanist Fazıl Say gibi piyano çalmak istediğini söyledi.

EĞİTİM YAŞAMLARINI DEĞİŞTİRİYOR

Eğitimin otizmli bireylerin hayatındaki önemine değinen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Taylan gibi ayrıcalıklı bireylerimize verilen eğitim, hayatları boyunca gösterilen özen, onların yaşamlarını değiştiriyor. Ailelerin gösterdikleri çaba ve biz eğitimcilere düşen insan hayatını daha da iyileştirme bilinciyle ayrıcalıklı bireylerimize elimizden geleninin en iyisini sunmamız gerekiyor. Taylan'ın annesi ve babasının göstermiş olduğu çaba onun eğitim hayatını etkilemiş. Ailesinin söylediğine göre Taylan Türkiye'de konservatuvarda okuyan tek otizmli öğrencimiz. Bu bizim için de bir gurur kaynağı. Taylan'a eğitim hayatında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Erken tanının önemini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Toplumumuzda otizmli çocuklarımızın tanı ve tedavisinde gecikmeler olabiliyor. Unutulmamalıdır ki otizm, ne kadar erken yaşta tanınır ve uygun bir şekilde yönlendirilirse, tedavisinde o kadar olumlu sonuçlar alınır" dedi.

KENDİSİNİ NOTALARLA İFADE EDİYOR

Taylan Hartavi'nin annesi Fadime Hartavi de oğlunun müzikle gösterdiği değişimin etkileyici olduğunu vurguladı. Yaşadığı konuşma güçlüğünün müzik eğitimi sonrası azaldığını, kendine güveninin yerine geldiğini söyleyen Fadime Hartavi, "Taylan gerçekten kendisini müzikle ifade ediyor. Piyano çalmayı çok seviyor. Antalya Devlet Konservatuvarı'nda olmak hayalimizdi. Taylan otizmli çocuklara umut oldu. Taylan gibi bütün özel çocuklara eğer emek verilirse onlara fırsat verilirse çok güzel şeyler başarabilirler. Onlar emek vermeye değer insanlar" şeklinde konuştu.

Babası Ramazan Hartavi ise "Taylan gibi çocuklara küçük yaştaki çocuklara ne yapılmasını belirlerseniz iyi bir program ve iyi bir çalışmayla bir yere gelebiliyorlar. Oğlumla gurur duyuyorum" dedi.

ONUN HIRSI BİZİ DE MOTİVE EDİYOR

Taylan Hartavi'nin konservatuvar arkadaşı Nurniran Pınar da "Taylan'ı dört yıldan beri tanıyorum. Ama bir iki yıl içerisinde Akdeniz Üniversitesi Antalya Devler Konservatuvarı'nda okumaya başladığı için daha yakından tanıyorum. Boş zamanlarımda ona destek olmaya çalışıyorum. Onlarla içten bir şekilde ilgilenilmesi gerekiyor. Sevgiyle yaklaştığımız her zaman her insan bize güzel bir dönüş yapabilir. Taylan da bunun örneği. Müzik hem odaklanmayı sağlıyor hem kendi duygularını notalarla karşıya yansıtmasını sağlıyor. Taylan da müzikle beraber hem kendi duygularını yansıtıyor hem de daha rahat bir şekilde ilerlemeye başladı. Onun gösterdiği çaba, bizi de müzik çalışmalarında motive ediyor" ifadelerini kullandı.

Rektör Özkan, genç piyanistin performansını beğeniyle izledi.

Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan'a piyano resitali
Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan'a piyano resitali
Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan'a piyano resitali
Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan'a piyano resitali

Özlenen Özkan, Antalya, Rektör, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan'a piyano resitali - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular 16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı 16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu
TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi         
11:25
Koronavirüsü atlatan kişilerle ilgili antikor araştırması: Ev kadınlarını 3 ay, doktorları 9 ay koruyor Koronavirüsü atlatan kişilerle ilgili antikor araştırması: Ev kadınlarını 3 ay, doktorları 9 ay koruyor         
11:07
Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı         
10:58
Sadece belirli hastanelerde bulunacak BionTech aşısı, Türkiye'de bugün ilk kez kullanıldı Sadece belirli hastanelerde bulunacak BionTech aşısı, Türkiye'de bugün ilk kez kullanıldı         
10:46
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın         
10:30
A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu         
10:19
Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada!         
09:55
Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti         
09:38
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 11:45:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan'a piyano resitali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei