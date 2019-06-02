Son Dakika Haberleri: Otizmli Utku ve arkadaşlarının sergisi ilgi gördü
Son Dakika Güncel Haber

Otizmli Utku ve arkadaşlarının sergisi ilgi gördü

26 dakika önce

İZMİR'in Foça ilçesinde ortaokul öğrencilerinin yıl sonu sergisi beğeniyle izlendi.

Otizmli Utku ve arkadaşlarının sergisi ilgi gördü, System.String[]
İZMİR'in Foça ilçesinde ortaokul öğrencilerinin yıl sonu sergisi beğeniyle izlendi. Otizmli Utku Baran'ın (12) fotoğraf ve resimleri ise serginin ilgi odağı oldu.
Necla Midilli Merkez Ortaokulu'nun 30 öğrencisi, yıl içinde ahşap boyama, ahşap el işleri, alüminyum folyo kaplama, rölyef, fotoğraf ve resim gibi 150 eser ortaya çıkardı. Yapılan eserler, Reha Midilli Kültür Merkezi'nde sergilendi. Sergide Otizmli Utku Baran'ın Foça fotoğrafları ve resimleri büyük beğeni aldı. Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, Utku Baran'la birlikte serginin açılışını yaptı. Necla Midilli Merkez Ortaokulu Müdürü Ercan Akgün, eserlerin beğenilmesinin hem kendilerini hem çocukları çok mutlu ettiğini söyledi. Akgün, "Eserleri sergilenenler arasında birkaç engelli öğrencimiz de var. Bunlardan otizmli çocuğumuz Utku Baran yaşına rağmen çektiği fotoğraflarla profesyonelleri aratmayan işlere imza attı. Resim konusunda da çok yetenekli" dedi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:26 Kaynak: DHA
Merkez, İzmir, Foça, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında İş adamı Ahmet Kurtuluş cinayetinde 5 gözaltı 'Küfür etmeyin' diye uyardı, canından oldu İzmir Büyükşehir Belediyesi suya indirim yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 11:52:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otizmli Utku ve arkadaşlarının sergisi ilgi gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]