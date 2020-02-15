Otizmli Veysel'in polis olma hayali gerçek oldu - Son Dakika

Sakarya'da yaşayan otizmli 24 yaşındaki Veysel Serhat İzgi'nin polis olma hayalini, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya gerçekleştirdi.

Veysel, polis olma hayali için mide küçültme operasyonu geçirerek 176'dan 90 kiloya indi.

Durumu dilekçeyle İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine Fatih Kaya'nın talimatıyla hazırlanan trafik polisi üniforması otizmli gencin evine gönderildi. Daha sonra kendisini evinde ziyaret eden Kaya ve eşi Meliha Kaya'ya üflemeli çalgılarla mini bir konser verdi.

Ardından Veysel Serhat İzgi ve Emniyet Müdürü Kaya, evin önünden polis aracıyla hareket etti. Yolda anons ederek sürücülere uyarılarda bulunan otizmli genç, Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi'ndeki polis kontrol merkezine gitti. Burada Fatih Kaya ve polis ekipleri eşliğinde araçları durduran İzgi, sürücülerin evraklarını inceledi.

Emniyet Müdürü Kaya, Veysel Serhat İzgi'ye yaptığı başarılı çalışma dolayısıyla "Takdir Belgesi" ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü logolu saat hediye etti.

"Bu tür özel insanların topluma adapte edilmesi gerekiyor"

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizmli gencin polis olma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çocukların önündeki engelleri kaldırmak, sosyalleştirmek adına emniyet teşkilatı olarak böyle bir katkıda bulunduklarını belirten Kaya, "Veysel bu kiloyu verdikten sonra yine bize müracaat etti, annesinin desteği ile bir gün de olsa sembolik de olsa polislik hayalini gerçekleştirme isteğini bize iletti ve biz de bundan çok memnun olduk. Bildiğimiz üzere tarihe yön veren birçok otistik sanatçı ve bilim adamı var. Veysel'in de şöyle bir özelliği var; 8 müzik aletini çok güzel çalıyor, daha evvel konservatuvar eğitimi almış. Ben şahsen bir tane bile müzik aleti çalamıyorum, yani bu çocuklarımız mı engelli, yoksa bizlerin önünde mi engel var? Toplumun bunu sorgulaması lazım." diye konuştu.

Fatih Kaya, Veysel Serhat İzgi'nin nezdinde tüm otizmli ve engelli çocukların önündeki engellerin kaldırılarak topluma adapte edilmeleri gerektiğini de dile getirdi.

Bu konuda her zaman duyarlı olduklarını belirten Kaya, "Çorbada tuz misali bu mutluluğa bir katkımız olduysa bu bizi gururlandırır. Biz Veysel'i tanıdığımıza ve onu fahri polis olarak gördüğümüze çok sevindik, çok mutlu olduk." ifadesini kullandı.

"15 yıldır polis olma hayali kuruyordu"

Otizmli gencin annesi Güler Soysal da bir anne olarak oğlunun hayalinin gerçek olmasının kendisini oldukça memnun ettiğini söyledi.

Soysal, oğlunun bu hayali çok uzun zamandır kurduğunu anlatarak, "15 yılıdır kurduğu bir hayaldi. Sayın İl Emniyet Müdürümüz Fatih Kaya sayesinde Veysel'in hayali gerçek oldu. Ben bu kadar çabuk olacağını düşünmüyordum, çok heyecanlıyım ve çocuğum çok mutlu. O mutlu, ben mutluyum. Emniyet müdürümüze çok teşekkür ederim. Bizlere yardımcı olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.