Otizmli Veysel kullandığı enstrümanlarla yaşamını renklendiriyor - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 24 yaşındaki otizmli Veysel Serhat İzgi, günlük hayatında yaptıklarının yanı sıra birçok müzik enstrümanını çalabiliyor.

Henüz 3 aylıkken otizm teşhisi konulan İzgi, ailesinin desteğiyle hayata tutundu.

Özel eğitim merkezinde aldığı eğitimin yanı sıra müzik çalışmaları da yapan İzgi, bağlama, ud, klarnet, saksafon, gitar, keman ve piyano gibi müzik aletlerini kullanmayı öğrendi.

Otizmli Veysel, aynı zamanda mutfakta yemek yapıyor, evin temizliğine yardımcı oluyor, bilgisayar kullanıyor, elbiselerinin düğmelerini dikiyor ve gündelik diğer işlerini yapabiliyor.

"Şu an tek başına bir hayat yaşayabilir"

Anne Gülay Soysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 3 yaşından beri düzenli eğitim aldığını ve bu kadar iyi olmasını aldığı eğitime bağladığını söyledi.

Oğluyla yakından ilgilendiklerini dile getiren Soysal, şöyle devam etti:

"Gerçekten çok zor bir süreçti. Şimdi eskiye bakıldığında çok çok iyi. Oğlumun en büyük hayali polis olmak. Okulda normal insanlar gibi hayata uymayı öğreniyor. Veysel'in o kadar öz güveni yüksek ki şu an tek başına bir hayat yaşayabilir. Birçok insandan çok düzenli, çok temiz. 'Bu günlerimize şükürler olsun.' diyorum. Veysel yemek yapmayı o kadar çok seviyor ki, yemek, pasta yapıyor. İsteyerek yapıyor bunları, ben yemek yapmayı özledim. Veysel'den mutfağa girmek için bazen izin istiyorum. Çok dikkatli. Onun giysilerinde sökük olamaz, düğme eksik olamaz."

Soysal, Veysel'in birçok müzik aletini de çalabildiğine dikkati çekerek, "Bu gibi çocuklara eğitim sonuna kadar verilmeli, yani haftada bir gün eğitim yetmiyor, haftanın her günü eğitim almaları gerekiyor." dedi.

"Değerlendirilmesi gereken bir çocuk"

Veysel'in eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin sınıf öğretmeni Yener Çakır da İzgi'nin özel bir öğrenci olduğunu vurguladı.

Belli bir yaşa geldikten sonra otizmli çocukların eğitim alma imkanlarının çok az olduğunu, bazı yerlerde eğitim alabildiklerini aktaran Çakır, "Rehabilitasyon merkezleri bu çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerinde vazgeçilmez bir eğitim yuvasıdır. Bu gibi öğrencilerin takıntıları var ve bu takıntıların önüne geçmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakır, otizmli hastaların yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Veysel'in çok iyi bir müzik yeteneği var. Değerlendirilmesi gereken bir çocuk. Başka bir yerden eğitim almadan birçok enstrümanı çalıyor. Hangi enstrüman olursa olsun telli veya nefesli çalabiliyor. Yeter ki karşısında bir defa çalın. Böyle bir çocuğun daha iyi bir yerde eğitim almasında fayda var diye düşünüyorum."