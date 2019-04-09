Otizmliler Gönüllerince Eğlendi
1 saat önce
Kilis'te, otizmli bireyler ve aileleri düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.
Kilis
'te, otizmli bireyler ve aileleri düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi. Sabah
saatlerinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar, kurum müdürleri ve bisikletle şehir turu yaparak Kilis Özel Eğitim Uygulama Merkezine etkinlik alanına geldiler. Burada düzenlenen etkinlikle, otizmli bireyler ve aileleri tarafından düzenlenen kermesin açılışını yaptılar. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, bazı daire müdürleri yöresel yemek yapan kadınlara yardım etti.
Otizmli çocuklar ise canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:11 Kaynak: İHA
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