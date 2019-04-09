Son Dakika Haberleri: Otizmliler Gönüllerince Eğlendi

Otizmliler Gönüllerince Eğlendi

1 saat önce

Kilis'te, otizmli bireyler ve aileleri düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Otizmliler Gönüllerince Eğlendi, System.String[]
Kilis'te, otizmli bireyler ve aileleri düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Sabah saatlerinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar, kurum müdürleri ve bisikletle şehir turu yaparak Kilis Özel Eğitim Uygulama Merkezine etkinlik alanına geldiler. Burada düzenlenen etkinlikle, otizmli bireyler ve aileleri tarafından düzenlenen kermesin açılışını yaptılar. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, bazı daire müdürleri yöresel yemek yapan kadınlara yardım etti.

Otizmli çocuklar ise canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:11 Kaynak: İHA

Sabah, Kilis, Yaşam
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