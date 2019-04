Otizmliler İçin Klasik Arabalı "Farkındalık" Konvoyu

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ile İlgi Otizm Derneğince, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, klasik arabalarla konvoy oluşturularak şehir turu yapıldı.Riders&Brothers Klasik Otomobil Kulübü'nün de desteğiyle otizmli bireylere destek amacıyla oluşturulan konvoya katılacak araçlar, Kuğulu Park 'ta toplandı.Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizmli çocuk ve gençlerin, şehir turunun ardından vakıf tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Ankara Müzik Festivali 'nin açılış konserinin provalarına katılacaklarını söyledi.Festivalde yer alan sanatçılarla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda bir araya geleceklerini bildiren Yüksel, "Bugünün özelliği olan 'Maviye Dokun' etkinliğini orada birlikte gerçekleştireceğiz. Hem çocuklarımızla hem de sanatçılarımızla beraber festivalimizin sloganı olan 'Ruhunuzu Akort Edin' adlı eseri herkese söyleyeceğiz. Bugün etkinliğe 24 çocuğumuz katıldı." diye konuştu.İlgi Otizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nejla Arslankurt da dernek tarafından kurulan eğitim merkezi aracılığıyla otizmli ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara yönelik faaliyetler yapıldığını anlattı.Bütün vatandaşların otizmle ilgili farkındalığa sahip olduğunu kaydeden Arslankurt, "Otizmli çocuklar, özellikle arabayı, müziği çok severler. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, derneğimize müzik eğitimi desteği veriyor. Otizmli çocuklar için bugün çok keyifli bir gün." ifadelerini kullandı.Açıklamaların ardından konvoy, şehir turu yapıp CSO'ya gitmek üzere hareket etti.