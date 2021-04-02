Otizmliler için 'özel' bir gün - Son Dakika

Otizmliler için 'özel' bir gün

02.04.2021 12:07

Otizmliler için 'özel' bir gün Genel müdür koltuğu otizmli Burak'a bıraktı: İlk talimatı: "Direkleri incelemeye gidelim" oldu Samsun'da, "Dünya Otizm Farkındalık Günü"nde otizmli 3 çocuk özel bir gün yaşadı.

Otizmliler için 'özel' bir gün

Genel müdür koltuğu otizmli Burak'a bıraktı: İlk talimatı: "Direkleri incelemeye gidelim" oldu

SAMSUN - Samsun'da, "Dünya Otizm Farkındalık Günü"nde otizmli 3 çocuk özel bir gün yaşadı. Otizmli çocuklar özel ilgi duydukları elektrik dağıtım firmasını gezerek makam koltuğunu oturdu ve ilk istekleri 'direkleri incelemek' oldu.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Hasan Yasir Bora koltuğunu otizmli Burak Çolak'a emanet etti. Elektrik direklerine özel bir ilgisi bulunan Çolak, koltukta ilk anlarında "Direkleri incelemeye gidelim" talimatını verdi.

Tüm dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla 2 Nisan, "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak kutlanıyor. Her yıl bu günde Türkiye'de de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Otizmli çocukların yüzünü güldürmek ve otizme dikkat çekmeyi amaçlayan YEDAŞ da bu konuda bir etkinliğe imza attı. Otizmli çocuklar Gökalp Eren Tomakin (15), Ahsen Bahar İsi ve Burak Çolak bir günlerini şirkette geçirdiler. YEDAŞ Genel Müdürlük binasını gezen ve çalışanlarla kaynaşma imkanı bulan çocuklar, YEDAŞ Teknik Eğitim Sahası'nı da ziyaret etti.

YEDAŞ Bölge Müdürlüğü'nde çocukları Genel Müdür Hasan Yasir Bora karşıladı. Toplantı odasında çocuklarla yapılan sohbette yüz güldüren diyaloglar yaşandı. Genel Müdür Bora, şirketin bir çalışanın oğlu olan, Burak Çolak'ın elektrik direklerine özel bir ilgisi olduğunu öğrendi. Elektrik direklerinin isimlerini, cinsini, hangi malzemeden yapıldığını bilen Çolak, gününün çoğunda çeşitli elektrik direklerini modellerini kağıda çiziyordu. Bu bilgisini Hasan Yasir Bora'ya da gösterdi. Yaptığı çizimler de çok beğenildi. Ahsen Bahar İsi'nin halk oyunları oynamayı sevdiği, Gökalp Eren Tomakin'in yüzmeyi ve yürüyüş yapmayı sevdiğini ortaya çıktı.

Bora burada çocuklara isimlerinin yazıldığı baret, model gemi ve çeşitli hediyeler takdim etti. Çocuklarda ona takdim ettiler. Otizmli Burak da yaptığı bir çizimi Genel Müdür Bora'ya hediye etti. Bora bu çizimi çerçeveleyip sergileyeceğini belirtti. Ardından Genel Müdürlük makamına geçildi.

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora koltuğunu otizmli çocuklara emanet etti. Koltuğu ilk devralan Burak Çolak, beton direklerin yenilenmesi talimatını vererek direkleri incelemeye gitmek istediğini belirtti. Gökalp Eren Tomakin'in tek isteği çikolata oldu. Ahsen Bahar İsi ise bir halk oyunları ekibinin kurulmasını istedi.

Genel müdürlüğü devralan çocuklar buradan sonra şirketi gezdi. Şirket personeliyle kaynaşarak incelemelerde bulundular. Ardından eğitim merkezinde de karşılanan şirketin yeni genel müdürlerine yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Etkinlik burada son buldu.

Genel Müdür Hasan Yasir Bora, "Bugün Otizm Farkındalık Günü. Biz de bu konudaki farkındalığı artırmaya yönelik önemli bir organizasyonla katkı yapmaya çalıştık. Otizm bildiğiniz gibi aslında sadece bir farklılık. Burada şirketimizde de yüzlerce çalışanımızla yol alıyoruz. Bu hizmetleri yüzlerce çalışanımıza veriyoruz. Aslında herkes farklı hiç kimse birbirinin aynısı değil. Herkesin farklı özellikleri var. Farklı yetenekleri var. Önemli olan bunları bulup bunları ortaya çıkarmak. Bu arkadaşlarımız bu kardeşlerimizde öyle, hepsinin kendine özgü bir takım özellikleri bir takım yetenekleri var. Bize düşen bu farkındalığa sahip olup bunu ortaya çıkarmak. Bunu ortaya çıkardığımızda bu bireylerinde hem topluma hem ülkeye hem kendilerine hem ailelerine faydalı olacakları çok açık, net ve kesin bir konu. Biz de bugün bu farkındalığa katkı yapabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Otizmliler için 'özel' bir gün
Otizmliler için 'özel' bir gün
Otizmliler için 'özel' bir gün
Otizmliler için 'özel' bir gün
Otizmliler için 'özel' bir gün
Otizmliler için 'özel' bir gün
Otizmliler için 'özel' bir gün
Otizmliler için 'özel' bir gün
Otizmliler için 'özel' bir gün
Otizmliler için 'özel' bir gün

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Otizmliler için 'özel' bir gün - Son Dakika


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