Son Dakika Haberleri: Otizmlilerden Dans ve Spor Gösterisi

Otizmlilerden Dans ve Spor Gösterisi

40 dakika önce

Otizm Vakfınca düzenlenen etkinlikte, otizmliler dans ve spor gösterisi sundu.

Otizmlilerden Dans ve Spor Gösterisi, System.String[]
Otizm Vakfınca düzenlenen etkinlikte, otizmliler dans ve spor gösterisi sundu.

Vakfın eğitim tesislerinde, "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, otizmlilerin grup halinde step aerobik, paten dans, masa tenisi ve bisiklet gösterilerine yer verildi.

Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengizhan Soneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıfta özel ve mesleki eğitim, spor ve iş eğitimine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü, bu gösteride de otizmlilerin kazanımlarını aileleriyle paylaştığını söyledi.

Otizmlilerin eğitimle aşama kaydedebileceğini belirten Soneren, "Her yetenek eğitimle kazanılabilir. Belki normal gelişim gösteren bireyler, bunu doğal gelişim sürecinde öğrenebiliyor ama bizim çocuklarımız da eğitim ve öğretimle akranlarına yakın davranışlar sergileyebiliyor. Onun için hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir toplumun var olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Vakfın Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Hülya Saygı ise bu tür etkinliklerin otizmlileri çok mutlu ettiğini kaydetti.

Kendi çocuğunun da aynı çatı altında eğitim gördüğünü anlatan Saygı, "İzlediğim kadarıyla bu hareketleri yapmayı çok seviyorlar ve enerjilerini orada kullandıkları için akşam eve gittiklerinde daha sakin, dingin oluyorlar. Sporun çocuklar üzerinde çok önemli etkileri var. Bizim gibi yaşam merkezi şeklinde, bütünleştirilmiş eğitimler alınan yerlerde çocuklarımızda çok büyük gelişmeler sağlanıyor." dedi.

Programa, otizmlilerin aileleri, vakıf üyeleri ve eğitmenler de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:38 Kaynak: AA

Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ferrero, Kellogg's'un Bir Bölümünü Devralıyor Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği Veliefendi Hipodromu'nda Düzenlendi Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:18:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otizmlilerden Dans ve Spor Gösterisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]