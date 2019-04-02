Otizmlilerden Dans ve Spor Gösterisi

Otizm Vakfınca düzenlenen etkinlikte, otizmliler dans ve spor gösterisi sundu.

Otizm Vakfınca düzenlenen etkinlikte, otizmliler dans ve spor gösterisi sundu.



Vakfın eğitim tesislerinde, "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Etkinlikte, otizmlilerin grup halinde step aerobik, paten dans, masa tenisi ve bisiklet gösterilerine yer verildi.



Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengizhan Soneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıfta özel ve mesleki eğitim, spor ve iş eğitimine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü, bu gösteride de otizmlilerin kazanımlarını aileleriyle paylaştığını söyledi.



Otizmlilerin eğitimle aşama kaydedebileceğini belirten Soneren, "Her yetenek eğitimle kazanılabilir. Belki normal gelişim gösteren bireyler, bunu doğal gelişim sürecinde öğrenebiliyor ama bizim çocuklarımız da eğitim ve öğretimle akranlarına yakın davranışlar sergileyebiliyor. Onun için hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir toplumun var olmasını istiyoruz." diye konuştu.



Vakfın Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Hülya Saygı ise bu tür etkinliklerin otizmlileri çok mutlu ettiğini kaydetti.



Kendi çocuğunun da aynı çatı altında eğitim gördüğünü anlatan Saygı, "İzlediğim kadarıyla bu hareketleri yapmayı çok seviyorlar ve enerjilerini orada kullandıkları için akşam eve gittiklerinde daha sakin, dingin oluyorlar. Sporun çocuklar üzerinde çok önemli etkileri var. Bizim gibi yaşam merkezi şeklinde, bütünleştirilmiş eğitimler alınan yerlerde çocuklarımızda çok büyük gelişmeler sağlanıyor." dedi.



Programa, otizmlilerin aileleri, vakıf üyeleri ve eğitmenler de katıldı.

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