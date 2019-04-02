Otizmlilerden Gökyüzüne Renkli Balonlar

Muğla'da otizmliler ve aileleri, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

Muğla'da otizmliler ve aileleri, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte renkli balonları gökyüzüne bıraktı.





Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Beyaz Ay Derneği, Muğla Zihinsel Engelliler Derneği ve Muğla Engelliler Derneği tarafından Kışla Parkı'nda düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar, aileleri ve çok sayıda kişi, otizme dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi.





Etkinlikte otizmli çocuklar, Muğla Valisi Esengül Civelek ve protokol üyeleri ile otizm konusunda farklı bir etkinliğe imza attı. Engelliler ve aileleri, ellerindeki onlarca renkli balonu gökyüzüne bıraktı.





Etkinliğe katılan otizmliler ve aileleri müzik eşliğinde oynadı, halk oyunları gösterisi sundu.





Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Birleşmiş Milletlerin 2 Nisan'ı Dünya Otizm Farkındalık Günü ilan ettiğini söyledi.



Otizmin, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan karmaşık bir gelişim bozukluğu olduğunu belirten Türkoğlu, otizm konusunda farkındalık yaratmak için engelliler ve aileleriyle etkinlikler düzenlendiklerini kaydetti.



Türkoğlu, her 20 dakikada bir çocuğun otizmli olarak dünyaya geldiğini belirterek, Bakanlık ve birimleri olarak otizmli bireylerin hayatlarına katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Bahçeli'den Çok Konuşulacak Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim

İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır

Muharrem İnce'den Erdoğan'a Referandum Göndermesi: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti

313 Bin TL Maaşla Dünyayı Gezip Yemek Yiyecek Eleman Aranıyor