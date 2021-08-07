Otizmlilere özel spor salonu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnızca otizmli çocukların kullanımı için özel spor salonu yapılacak. Hazırlıkları sürdürülen proje Yahya Kaptan'da inşa edilecek.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, özel çocukların sosyalleşmesi, özgüvenlerinin arttırılması ve hayata adaptasyonu için çok özel bir proje hazırladı. Özel bireylere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek taleplerin dinlenmesi ve ihtiyaçların belirlenmesinin ardından harekete geçen İzmit Belediyesi, otizmli çocuklara özel spor salonu yapmak için çalışmalara başladı. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Otizm Spor Salonu, Yahya Kaptan Mahallesi'nde yapılacak.

Hazırlıklar sürüyor

Projeyle ilgili hazırlıkları sürdüren İzmit Belediyesi yetkilileri, derneklerle birlikte Otizm Spor Salonu'nun detaylarını ve işleyişini masaya yatırıldı. Toplantıda; İzmit Belediyesi koordinatörleri; Hakan Özkum ile Hakan Yalçın, Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği (KOÇDER) Başkanı Nejdet Gümüş, İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı İlkin Kılıçaslan, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Spor Müdürü Mithat Ağa, Emlak İstimlak Müdürü Sinan Karadeniz, Sosyal Hizmet Uzmanı Ceren Şencan ve Etüt Proje Müdürlüğü Mimarı Fatma Kandaz yer aldı. - KOCAELİ