Son Dakika Haberleri: Otla ile 9 kiloluk sinarit yakaladı
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Otla ile 9 kiloluk sinarit yakaladı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinden tekneyle denize açılan Halil Ataç, Çanakale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında oltasıyla 9 kilo 100 gram ağırlığında dev bir sinarit balığı yakaladı.

Otla ile 9 kiloluk sinarit yakaladı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinden tekneyle denize açılan Halil Ataç, Çanakale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında oltasıyla 9 kilo 100 gram ağırlığında dev bir sinarit balığı yakaladı.


Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesinde balıkçılık yapan Halil Ataç'ın, teknesiyle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos mevkii açıklarına sabah saatlerinde avlanırken oltasına 9 kilo 100 gram ağırlığında bir sinarit balığı takıldı. Balığı tekneye çıkarmak için yaklaşık yarım saat uğraşan balıkçı bunda başarılı oldu. Ataç, "Sabah saatlerinde sinarit avlamak için denize açıldım. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra ava başladım. Fazla bir süre beklemeden balık oltama takıldı. Bir süre mücadeleden sonra avımı başarı ile tamamlayarak Altınloluk'a geri döndüm" dedi.


9 kilo 100 gram ağırlığında sinarit balığı, Altınoluk Su Ürünleri Koperatifi'nde satışa sunuldu. - BALIKESİR

Altınoluk, Balıkesir, Ayvacık, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:00 Kaynak: İHA
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