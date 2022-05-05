Otlak arazinin paylaşımı kavgasında anne öldü, oğlu ağır yaralandı - Son Dakika
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Otlak arazinin paylaşımı kavgasında anne öldü, oğlu ağır yaralandı

05.05.2022 22:29
Otlak arazinin paylaşımı kavgasında anne öldü, oğlu ağır yaralandı

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde Ender S., hayvanların otladığı alanın paylaşımında anlaşmazlık yaşadığı kadını tüfekle öldürdü, kadının oğlunu ise ağır yaraladı.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde Ender S., hayvanların otladığı alanın paylaşımında anlaşmazlık yaşadığı kadını tüfekle öldürdü, kadının oğlunu ise ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Meyilaliefe Mahallesi'nde meydana geldi. Otlak arazinin paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan Ender S. ile Akkadın Örnekel (53) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ender S., tüfekle Akkadın Örnekel ile oğlu Emre Örnekel'e (32) ateş etti. Anne ve oğlu saçmaların isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Akkadın Örnekel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan Emre Örnekel ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ender S. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Jandarma, Nallıhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otlak arazinin paylaşımı kavgasında anne öldü, oğlu ağır yaralandı - Son Dakika


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