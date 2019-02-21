Son Dakika Haberleri: Otlamadan Dönen Dana Markete Girdi

Otlamadan Dönen Dana Markete Girdi

1 saat önce

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde otlamadan dönen dananın markete girmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Otlamadan Dönen Dana Markete Girdi, System.String[]
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde otlamadan dönen dananın markete girmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Gerger ilçesi Kelleşan Mahallesi'nde sahibinin otlamadan getirdiği dana, Hüseyin Bakırcı'ya ait markete girdi.

Bu sırada tezgahta tost yapan Bakırcı, kısa süren şaşkınlığın ardından danayı dışarı çıkarmaya çalıştı.

Bakırcı'nın kovaladığı dana, dışarı çıkarken de kayarak düştü. Dana daha sonra sahibine teslim edildi.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:37 Kaynak: AA

Adıyaman, Gerger, Güncel
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