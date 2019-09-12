Otlardan kurtulmak isterken evini yaktı

Erzincan'da bir kişi, bahçesindeki kuru otları yakmak isterken evinin yanmasına neden oldu.

Kent merkezine bağlı Çatalören köyünde yaşayan Cem Günay, bahçesindeki kuru otları yaktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kontrolden çıkarak bahçedeki eve sıçradı.

Günay ve çevredeki vatandaşlar, durumu polis ile itfaiye ekiplerini bildirdi.



Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar oluştu.