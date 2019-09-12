Son Dakika Haberleri: Otlardan kurtulmak isterken evini yaktı
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Otlardan kurtulmak isterken evini yaktı

1 saat önce

Erzincan'da bir kişi, bahçesindeki kuru otları yakmak isterken evinin yanmasına neden oldu.

Erzincan'da bir kişi, bahçesindeki kuru otları yakmak isterken evinin yanmasına neden oldu.

Kent merkezine bağlı Çatalören köyünde yaşayan Cem Günay, bahçesindeki kuru otları yaktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kontrolden çıkarak bahçedeki eve sıçradı.

Günay ve çevredeki vatandaşlar, durumu polis ile itfaiye ekiplerini bildirdi.

Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar oluştu.

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Otlardan kurtulmak isterken evini yaktı

Erzincan, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:01 Kaynak: AA
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