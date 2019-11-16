Son Dakika Haberleri: Otları yakarken alev alan traktörü kullanılamaz hale geldi
Son Dakika Güncel Otları yakarken alev alan traktörü kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Otları yakarken alev alan traktörü kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

ÇANAKKALE'de, tarlasınının kenarındaki kuru otları yakmak isteyen Levent Yüksel (39), traktörünü yaktı.

Otları yakarken alev alan traktörü kullanılamaz hale geldi, System.String[]

ÇANAKKALE'de, tarlasınının kenarındaki kuru otları yakmak isteyen Levent Yüksel (39), traktörünü yaktı.

Olay bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı 10 kilometre uzaklıktaki Saçaklı köyünde meydana geldi. Zeytin toplayan Levent Yüksel, tarlasının kenarındaki kuru otları temizlemek için ateşe verdi. Alevlerin bir anda büyümesiyle ateş, 17 AD 340 plakalı traktöre sıçradı. Alev alan traktörünü kurtarmak isteyen Yüksel, başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, traktör ise  kullanılamaz hale geldi. Ellerinde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde hafif yanıklar oluşan Levent Yüksel, kendi imkanlarıyla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:22 Kaynak: DHA
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