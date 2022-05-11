Otların arasında kaybolan tarih... Cam fanus içerisine alınan tarihi kalıntılar büyüyen otlarla adeta kayboldu - Son Dakika

Otların arasında kaybolan tarih... Cam fanus içerisine alınan tarihi kalıntılar büyüyen otlarla adeta kayboldu

SİVAS Sivas'ta tarihi kent meydanında cam fanus içerisine alınan tarihi kalıntılar büyüyen otlarla adeta kayboldu.

Sivas Belediyesi'nin 2008 yılında gerçekleştirdiği 'Selçuk Park ve Kent Meydanı Düzenleme Projesi' sırasında yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında o tarihe kadar bilinmeyen hamam kalıntıları bulunmuştu. Selçuklu döneminden kalma üç medresenin arasında bulunan tarihi hamam kalıntıları o dönem üzerleri camla örtülerek koruma altına alındı. Bu şekilde kalıntılar hem dış etkenlerden korundu, hem dışarıdan izlenebilmeleri sağlandı hem de meydan bütünlüğü bozulmamış oldu. Ancak yıllar içerisinde cam fanusların altında oluşan nem kalıntılar içerisinde yabani otların büyümesine neden oldu. Kalıntılar zamanla otlarla kaplanan kalıntılar adeta kayboldu. Bilmeyenler için cam bölgelerin altında ne olduğu merak konusu. Vatandaşlar camların kaldırılarak kalıntıların açığa çıkartılmasını istiyor.

"Kalıntılar ortaya çıkartılsın"

Yetkililerden tarihi hamam kalıntısını daha ön plana çıkarılmasını isteyen İbrahim Onur Törlük, "Ben burayı küçüklükten beri görüyordum ama ne olduğunun farkına varamıyordum. Küçük yaşlarda pek umursamıyorduk ama büyüyünce burasının tarihi hamam kalıntısı olduğunu öğrendik. Burayı daha güzel yapmaları lazım, Sivas'ımıza yakışır bir şey olması lazım. İçerisinde otlar büyüdü ve camdan içerisi gözükmüyor. Camlar hep kırıldı ve bu camların tadilat edilmesi lazım, içerisinin aydınlatılması lazım, otların temizlenmesi lazım. Bu görüntü Sivas'a yakışmıyor." Dedi.

"Alttakiler merak konusu"

Tarihi hamam kalıntısından çoğu insanın haberinin olmadığını söyleyen Beyza Koçyiğit, "Küçüklüğümden beri burası böyle aslında, bu hamam kalıntısına pek düzgün bakılmıyor bence. Tarihi eserlerimize pek önem verdiğimizi pek düşünmüyorum ben. Belediyenin buraya el atması gerekiyor. Şehrimizi güzelleştirelim. İnsanımız çok nankör bence çünkü hiç bakmıyorlar buralara. Sadece gelip geçiyorlar buranın tarihi hamam kalıntısı olduğunu bilen bile yoktur büyük ihtimalle" dedi.