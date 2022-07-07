Son dakika haber | Bıçaklı saldırıya uğrayan gençten mesaj: "Kalbimin oradan bıçaklandım ama iyiyim"

Bıçaklı saldırıya uğrayan gençten mesaj: "Kalbimin oradan bıçaklandım ama iyiyim"

Otların arasında yakalanan saldırganların suç ortakları aranıyor

Denizli Valiliği bıçaklı yaralamaya olayına karışan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 2'sini arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı

DENİZLİ - Denizli'de iki genci bıçakladıktan sonra saklandıkları otların arasında kıskıvrak yakalanan yabancı uyruklu 2 şüphelinin suç ortaklarını yakalama çalışmaları devam ediyor. Denizli Valiliği, kimlikleri tespit edilen 2 şüphelinin her yerde arandığını ve bu güne kadar kentte huzuru bozan 2 bin 108 yabancının sınır dışı edildiğini açıkladı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yaklaşık 10 kişi oldukları iddia edilen yabancı uyruklu grup ile Yasin B. ve Muhammed Masum Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesinin ardından yaşanan arbedede Yasin B. göğsü ve koltuk altına, Muhammed Masum Ö. ise sırtı ve eline isabet eden darbelerle yaralandı. Mahalle sakinleri ve polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda, şüpheliler karanlıktan da faydalanarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Yaralı gençlerin ifadesi doğrultusunda bıçaklama olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen yabancı uyruklu 4 şüphelinin eşkalleri belirlendi. Sokak aralarında yaşanan kovalamacanın ardından boş bir arazideki otların arasına uzanarak gizlenmeye çalışan Hüseyin K. Armağan R. kıskıvrak yakalandı. Kimlikleri belirlenen diğer şüpheliler Hikmetullah A. ve Cemal A.'nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Arkadaşlarına mesaj gönderdi

Yaşanan arbedede göğsüne kaldığı bıçak darbelerinin kalbine isabet etmemesi sayesinde ölümden kurtulan Yasin B., yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal servise alındı. Göğsüne 32 dikiş atılan Yasin B., kendisini merak eden arkadaşlarına sosyal medyadan yayınladığı "Ben iyim, kalbimin oradan bıçaklandım ama iyiyim" mesajıyla haber gönderdi. Evinden dinlenen diğer yaralı Muhammed Masum Ö'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

2 saldırgan her yerde aranıyor

Denizli Valiliği, 2 gencin yaralandığı olaya karışan 2 yabancı uyruklu şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Kent genelinde yabancı uyruklu kişilere yönelik denetimlerin aralıksız olarak sürdürüldüğüne işaret eden açıklamada; "İlimiz İstiklal Mahallesi'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyruklu şahıslar arasında meydana gelen kavga ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce olaya derhal müdahale edilmiş ve gerekli tahkikata başlanmıştır. Yapılan soruşturmada olaya karıştıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 2 şahıs yakalanmış, 2 şahsın da arama ve yakalama çalışmalarına başlanmıştır.

İlimizde yaşayan yabancı uyruklu şahıslar ile ilgili olarak denetimler titizlikle yürütülmekte olup bu doğrultuda 01 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar kamu düzenini bozmaktan 681 kişi, kimliksiz, resmi belge olmaksızın ve çeşitli suçlardan yakalanan bin 427 kişi olmak üzere toplam 2 bin 108 yabancı uyruklu şahsa sınır dışı edilmek üzere işlem yapılmıştır" denildi.