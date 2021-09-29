Üye Girişi
Otlattığı hayvanlar kayboldu, jandarma 6 kilometre uzakta buldu - Son Dakika

Otlattığı hayvanlar kayboldu, jandarma 6 kilometre uzakta buldu

29.09.2021 15:39
Otlattığı hayvanlar kayboldu, jandarma 6 kilometre uzakta buldu, System.String[]

Kastamonu'nun Daday ilçesinde otlattığı hayvanları kaybeden bir kişi, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde otlattığı hayvanları kaybeden bir kişi, jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine arama başlatan jandarma ekipleri, kaybolan 4 büyükbaş hayvanı, köye 6 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Çayırlı köyünde ikamet eden A.Ç., akşam saatlerinde 156 İhbar Hattını arayarak 4 adet büyükbaş hayvanın kayıp olduğunu ve yapılan tüm aramalara rağmen bulamadığını bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen jandarma ekipleri, bölgede yaptığı arama ve takip sonucunda sabaha karşı kayıp hayvanları buldu. Hayvanlar, kayıp olduğu bölgeden yaklaşık olarak 6 kilometre uzaklıkta ormanlık alan içerisinde bulunarak hayvan sahibine teslim edildi. - KASTAMONU

Otlattığı hayvanlar kayboldu, jandarma 6 kilometre uzakta buldu
Otlattığı hayvanlar kayboldu, jandarma 6 kilometre uzakta buldu

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otlattığı hayvanlar kayboldu, jandarma 6 kilometre uzakta buldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu 15:36 Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar 15:31 Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sevgilisini göğsünden bıçakladı 15:24 Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sevgilisini göğsünden bıçakladı
Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı 15:11 Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı Lüferin fiyatı 140 liradan 100 liraya düştü 15:02 Lüferin fiyatı 140 liradan 100 liraya düştü 14:43 "Burada kivi yetişmez" diyenlere inat yetiştirdi, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı 14:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı 14:26 Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı

Son Dakika Haberleri
15:36 Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu
15:33 Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu
15:31 Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar
15:26 Meral Akşener'den esnaf gezisinde kendisine tepki gösteren vatandaşa tepki: Propaganda olsun diye yapmıyorum
15:10 Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
15:04 Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi
14:57 Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti
14:41 Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" etkisiz hale getirildi
14:35 Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu
14:33 Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti
Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek         
15:40
Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu         
15:33
Meral Akşener'den esnaf gezisinde kendisine tepki gösteren vatandaşa tepki: Propaganda olsun diye yapmıyorum Meral Akşener'den esnaf gezisinde kendisine tepki gösteren vatandaşa tepki: Propaganda olsun diye yapmıyorum         
15:27
Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi         
15:16
Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi         
15:04
Ankara'da Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti         
14:57
Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" etkisiz hale getirildi         
14:41
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu         
14:25
Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil         
14:14
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor         
12:48
İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı         
12:06
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 15:44:21. #1.12#
SON DAKİKA: Otlattığı hayvanlar kayboldu, jandarma 6 kilometre uzakta buldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement