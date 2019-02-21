Son Dakika Haberleri: Otlattığı Tekenin Boynuz Darbeleri Öldürdü

Otlattığı Tekenin Boynuz Darbeleri Öldürdü

1 saat önce

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 2 gün önce hayvanlarını otlatmaya gitmesinin ardından boş arazide ölü bulunan Dürüye Aydın'ın (65) tekelerden birinin boynuz darbelerine maruz kaldığı anlaşıldı.

Otlattığı Tekenin Boynuz Darbeleri Öldürdü, System.String[]
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 2 gün önce hayvanlarını otlatmaya gitmesinin ardından boş arazide ölü bulunan Dürüye Aydın'ın (65) tekelerden birinin boynuz darbelerine maruz kaldığı anlaşıldı.

Kumluca'ya bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde yalnız oturan Dürüye Aydın, geçen salı günü saat 15.00'te hayvanlarını otlatmak için evinin yakınlarındaki boş araziye götürdü. Eşi de bir süre önce hayatını kaybeden Dürüye Aydın'dan haber alamayan yakınları, mahalleliye sordu. Komşuları en son hayvanlarını otlatmaya götürürken gördüklerini söyleyince yakınları bölgede arama yaptı. Dürüye Aydın, arazide hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Dürüye Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede yüzünde boynuz izine rastlanan Dürüye Aydın'ın otlatmaya götürdüğü tekelerinden birinin boynuz darbelerine maruz kaldığı anlaşıldı. Tekenin boynuzlarında da kan olduğu görüldü.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:06 Kaynak: DHA

Kumluca, Antalya, Aydın, Güncel
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