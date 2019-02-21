Son Dakika Haberleri: Otlattığı Tekenin Boynuz Darbeleriyle Öldü

Otlattığı Tekenin Boynuz Darbeleriyle Öldü

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 65 yaşındaki kadın otlattığı tekenin boynuz darbeleri ile öldü.

Otlattığı Tekenin Boynuz Darbeleriyle Öldü, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 65 yaşındaki kadın otlattığı tekenin boynuz darbeleri ile öldü.

Kumluca'ya bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Dürüye Aydın (65) Salı günü saat 15.00 sıralarında evinin yakınlarındaki boş araziye otlatmak için keçilerini götürdü. 2 gündür Aydın'dan haber alamayan yakınları mahalle halkına sordu. Komşuları en son Salı günü öğleden sonra beslediği keçileri otlatmaya götürürken gördüklerini söyleyince yakınları mahallenin yakınlarındaki boş arazide arama yaptı. Teke ile keçiler bağlı, yaşlı kadın da ölü olarak bulundu. Tekenin boynuzlarında kan izleri oluşurken, kadının yüz bölgesinde boynuz darbeleri izi görüldü.

Dürüye Aydın, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin ilk incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp morguna gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:57 Kaynak: İHA

Antalya, Kumluca, 3. Sayfa
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