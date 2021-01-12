Otlu peynirin marka değeri kadınların eliyle artırılacak - Son Dakika

Otlu peynirin marka değeri kadınların eliyle artırılacak

12.01.2021 11:09
Otlu peynirin marka değeri kadınların eliyle artırılacak, System.String[]

EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'da, doğadan toplanan endemik otlarla hazırlanan ve kendine özgü aromasıyla kentin marka değerlerinden olan otlu peynirin yapılışındaki püf noktalar, tuz oranı, saklama koşulları uygulamalı eğitimlerle anlatılıyor.

EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'da, doğadan toplanan endemik otlarla hazırlanan ve kendine özgü aromasıyla kentin marka değerlerinden olan otlu peynirin yapılışındaki püf noktalar, tuz oranı, saklama koşulları uygulamalı eğitimlerle anlatılıyor.

Avrupa Birliğinin finansal desteği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğinde hayata geçirilen "Uygulamalı Çiftçi Okulu" projesi devam ediyor.

Proje kapsamında, Van ve yöresinde önemli geçim kaynaklarından olan kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi otlu peynirin, marka değerinin ve kalitesinin artırılması, daha geniş pazarlara satılması amacıyla Çatak ilçesinde "uygulamalı otlu peynir yapımı kursu" başlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, kursa katılan 25 kadını, koyun sütü ile yaylalardan toplanan dağ nanesi, kekik, sirmo (yabani sarmısak), mendo, helis, siyabo gibi endemik otlarla hazırlanan otlu peynirin tuz oranı, sütün saklama koşulları, plastik bidonlar yerine topraktan yapılan küplerin kullanılması konularında bilgilendiriyor.

Daha önce geleneksel yöntemleri kullanan kadınların, 6 ay sürecek eğitimlerin ardından, belirlenen standartlar doğrultusunda ürettikleri peynirleri, daha sağlıklı koşullarda muhafaza ederek pazarlanması hedefleniyor.

"Otlu peyniri tüm dünyaya tanıtacağız"

Proje Koordinatörü Bünyamin Hakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin en önemli değerlerinden otlu peynirin değerini artırmak ve özelliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla kursun düzenlendiğini söyledi.

Van'ın tarım, hayvancılık ve gıda yönünden önemli bir şehir olduğunu belirten Hakan, şunları kaydetti:

"Uygulamalı Çifti Okulu duvarı olmayan okuldur. Üreticilerimize sahada, karla kaplı bahçelerde ve ahırlarda eğitimler veriyoruz. Çiftçilerimizin iş becerilerini geliştirmeyi, kazançlarını artırmayı ve onlara iş olanağı sağlamayı amaçlıyoruz. Proje kapsamında Çatak'ta 25 kadın üreticiye otlu peynir yapımıyla ilgili eğitimler veriyoruz. Eğitimler sayesinde kentimizin en önemli değeri olan otlu peynir hak ettiği değeri görecek. Marka haline getireceğimiz otlu peyniri tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Otlu peyniri ihracatı olan bir ürün haline getireceğiz."

"Van'da ilk kadın kooperatifini kuracağız"

Eğitimlerin sonunda FAO'nun desteğiyle kentteki ilk kadın kooperatifini kuracaklarını anlatan Hakan, "Kentte otlu peynir yapımı farklılık gösteriyor. Başkale, Gevaş, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde peynir yapımında kullanılan otun ve kullanılan tuz oranının aynı olmadığını gördük. Önceden toprak küplerden yapılan otlu peynirin hem tadı hem de aroması çok güzeldi. Günümüzde otlu peynir plastik kaplarda yapılıyor. Peyniri yeniden toprak küplerde yaparak kaybolan o lezzeti yakalayacağız. Otlu peyniri, standardı olan ve markalaşmış bir ürün haline getireceğiz. Yapacağımız çalışmalarla peynirde kullanılan tuz ve ot miktarı peynirin konulacağı küplerin üzerine yazılacak. Bu küplere Van Kalesi, Van Kedisi, Van Gölü ve Akdamar Adası figürlerini işleyerek dünya pazarına sunacağız." ifadelerini kullandı.

"Sağlıklı peynir üretimi gerçekleştireceğiz"

Kursiyer Emine Susan ise aile bütçesine destek olmak ve eksikliklerini gidermek için kursa katıldığını ifade etti.

Bundan sonra daha sağlıklı üretim yaparak daha çok alıcıya ulaşabileceklerini aktaran Susan, "Peynirlerin saklanacağı topraktan küplerimiz olacak. İlçemiz adına güzel bir çalışma oldu. İlkbaharda yaylaya çıkan koyunlarımızdan elde ettiğimiz sütü daha verimli değerlendireceğiz. Verilen eğitimler sayesinde tuz oranın ölçülü olduğu daha sağlıklı peynir üretimi gerçekleştireceğiz. Peyniri daha kaliteli şekilde pazara sunacağımıza inanıyorum." dedi.

Ayşe Selçuk da eğitimlerde bilmedikleri detayları, peynirdeki tuz oranı gibi konuları öğrendiklerini belirterek, kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kadın, Tarım, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otlu peynirin marka değeri kadınların eliyle artırılacak - Son Dakika


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