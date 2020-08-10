Otluk alanda başlayıp eve sıçrayan yangın korkuttu - Son Dakika

Otluk alanda başlayıp eve sıçrayan yangın korkuttu
Otluk alanda başlayıp eve sıçrayan yangın korkuttu İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, otluk alanda henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın bir eve sıçrarken, evde maddi hasar meydana geldi.
Otluk alanda başlayıp eve sıçrayan yangın korkuttu
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, otluk alanda henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın bir eve sıçrarken, evde maddi hasar meydana geldi.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Çiçek Mahallesi 1610 sokak yakınındaki otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı ve bölgedeki bir eve sıçradı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, alevlerin sıçradığı bir evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 01:34
Kaynak: DHA
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