Otluk alanda çıkan ve sera ile evleri tehdit eden yangın söndürüldü - Son Dakika

Otluk alanda çıkan ve sera ile evleri tehdit eden yangın söndürüldü

05.11.2020 00:34
Otluk alanda çıkan ve sera ile evleri tehdit eden yangın söndürüldü, System.String[]

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otluk ve çalılık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otluk ve çalılık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çevredeki bazı seraların plastik örtülerine de zarar veren yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgedeki sera üreticileri büyük endişe yaşadı.

Kumluca'ya bağlı Güzören Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim yerleri ve sera alanlarının ortasındaki ot ve çalılık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ve 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı aradı. Yangın yerine çok sayıda yangın söndürme arazözü ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri de yönlendirildi.

Yangın Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden ve çevredeki seralara sıçramadan söndürüldü. Ekipler, evlerin zarar görmemesi için de yoğun şekilde çaba gösterdi. Yangın, bölgedeki sera üreticilerine korkulu anlar yaşattı.

Yaklaşık 10 dönüm otluk alanda etkili olan yangında bazı seraların plastik örtüleri yandı. Yangının çekış nedeninin belirlenmesi için Kumluca Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.


- Antalya
Otluk alanda çıkan ve sera ile evleri tehdit eden yangın söndürüldü
Otluk alanda çıkan ve sera ile evleri tehdit eden yangın söndürüldü
Otluk alanda çıkan ve sera ile evleri tehdit eden yangın söndürüldü
Otluk alanda çıkan ve sera ile evleri tehdit eden yangın söndürüldü
Otluk alanda çıkan ve sera ile evleri tehdit eden yangın söndürüldü
Otluk alanda çıkan ve sera ile evleri tehdit eden yangın söndürüldü
Otluk alanda çıkan ve sera ile evleri tehdit eden yangın söndürüldü

İtfaiye, Antalya, Kumluca, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otluk alanda çıkan ve sera ile evleri tehdit eden yangın söndürüldü - Son Dakika


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