OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN AĞAÇLARA SIÇRADI - Son Dakika
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OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN AĞAÇLARA SIÇRADI

01.04.2022 14:58

İZMİT'te otluk alanda çıkan yangın yakındaki ağaçlara sıçradı.

İZMİT'te otluk alanda çıkan yangın yakındaki ağaçlara sıçradı. Yaklaşık 3 dönüm alanın etkilendiği yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 11.30 sıralarında İzmit Bayraktar Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler kısa sürede yakındaki ağaçlara da sıçradı. Araziden yükselen dumanı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Yaklaşık 3 dönüm alanı etkileyen yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması ile söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN AĞAÇLARA SIÇRADI
OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN AĞAÇLARA SIÇRADI
OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN AĞAÇLARA SIÇRADI

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Kocaeli, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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