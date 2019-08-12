Son Dakika Haberleri: Otluk alanda çıkan yangın konteyner fabrikasına sıçradı
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Otluk alanda çıkan yangın konteyner fabrikasına sıçradı

1 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde otluk alanda başlayarak konteyner ve su deposu imalatının yapıldığı bir fabrikaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde otluk alanda başlayarak konteyner ve su deposu imalatının yapıldığı bir fabrikaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Bornova ilçesi Gürpınar Mahallesi 7004 Sokak'ta bulunan bir konteyner ve su deposu fabrikasının etrafındaki otluk alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, fabrikanın depo kısmına sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Fabrikanın çevresindeki ağaçlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri ve fabrika çalışanlarının müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:29 Kaynak: AA
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