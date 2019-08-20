Otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Hatay'da bitki örtüsü yangınıHATAY - Hatay'da ormanlık alanda bitki örtüsü yangını meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:42 Kaynak: İHA
Otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Hatay
'da bitki örtüsü yangını
HATAY - Hatay'da ormanlık alanda bitki örtüsü yangını meydana geldi. İtfaiye
ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya
ilçesi Narlıca
mevkiinde bir ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine alana Antakya Orman İşletme Müdürlüğü
'ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı ve yangın söndürme personeli sevk edildi. Ekiplerin 1,5 saat süren uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 2 hektarlık alanın kül olduğu alanda ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.
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