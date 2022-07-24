Yangın, Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına anında müdahale ederek büyümesini engelledi. Soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, ilk belirlemelere göre yangının rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinden çıktığı tespit edildi - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otluk alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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