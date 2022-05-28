OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN OTO GALERİYE SIÇRADI

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın bir oto galerinin lastik deposuna sıçradı. Galeri önünde park halinde bulunan lüks araçları kurtarmak için seferber olunurken, yangına müdahale eden bir kişi dumandan etkilendi.

Yangın saat 22.00 sıralarında Binbaşı Reşatbey Mahallesi Akçay Caddesi İZBAN tren raylarına yakın bir noktadaki otluk alanda çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, Serkan G.'ye ait oto galerinin yanında bulunan lastik deposuna sıçradı. Çok sayıda lastik alev alırken, yangını kendi imkanıyla söndürmeye çalışan Gökhan Aygugan, dumandan etkilendi. Lastik deposuna yakın noktada park halinde bulunan lüks araçlar ise görevliler tarafından güvenli bölgeye çekildi. 2 lüks aracın hasar gördüğü belirtildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.