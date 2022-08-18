Otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

18.08.2022 17:29
Otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman'da, paniğe neden olan otluk alandaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'da, paniğe neden olan otluk alandaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu yakınlarında bulunan Çadırkent Mevkiinde yer alan otluk alanda yangın çıktı. Oldukça büyüyen ve görenlerin paniğine neden olan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Çadırkent, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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