Otluk alanda yangın
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İzmir'i Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:05 Kaynak: AA
'i Çeşme
ilçesinde otluk alanda çıkan yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor.
Çeşme ilçesi Kutlu Aktaş
Barajı yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin enerji nakil hatlarının da bulunduğu alandaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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