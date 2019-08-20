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Otluk alanda yangın

31 dakika önce

Hatay'da yerleşim yerlerine yakın otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'da yerleşim yerlerine yakın otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasının ardından yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yaklaşık 2 hektar otluk alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Narlıca, Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:35 Kaynak: AA
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