Otluk alanda yangın
31 dakika önce
Hatay'da yerleşim yerlerine yakın otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:35 Kaynak: AA
'da yerleşim yerlerine yakın otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. Antakya
ilçesine bağlı Narlıca
Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasının ardından yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yaklaşık 2 hektar otluk alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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