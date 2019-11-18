Otluk alanda yangın

SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan ot yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Ulaş ilçesi Kovalı köyünde yakılarak otluk alana bırakılan bir lastik kuru otların tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede yayılan yangın Ulaş Belediyesi İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.