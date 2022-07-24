Otluk alanda yangın paniği

Otobüsleri işaret eden CHP'li vekilden Erdoğan'ın katıldığı törenle ilgili bomba iddia

İstanbul'da imzalanan tarihi anlaşma hakkında bir yorum da Abdullah Gül'den geldi

Hane başı 7.200 lira verilen destek programına emekliler ve çalışanlar da başvurabilecek

Elazığ'da kurumuş otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kuruyan otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesinin ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ