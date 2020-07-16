Otluk alandaki yangın, evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Otluk alandaki yangın, evlere sıçramadan söndürüldü

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, mahalle sakinlerinin kışlık odunlarını da depoladığı otluk alanda çıkan yangında, alevlerin çevredeki evlere doğru ilerlemesi paniğe neden oldu.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, mahalle sakinlerinin kışlık odunlarını da depoladığı otluk alanda çıkan yangında, alevlerin çevredeki evlere doğru ilerlemesi paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri ve mahallelinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Beyazevler Mahallesi 351 Sokak'taki otluk alanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Mahalleli tarafından kışlık odunların konulduğu öğrenilen alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, mahalleli de kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti. Gaziemir Belediyesi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

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Alevlerin çevredeki evlere doğru ilerlemesi üzerine panik yaşandı. Ancak itfaiyenin müdahalesi ile alevler, evlere ulaşmadan 1 saatlik çabayla söndürüldü. Arazideki odunluklar ve içindekiler zarar gördü.

'MİLLET AYA ÇIKIYOR BİZ ODUN PEŞİNDEYİZ'

Daha önce aynı bölgede birçok kez yangın çıktığını iddia eden Abdullah Çarkçı (75), "Burada gece gençler oturup sohbet eder. Dün de burası yandı. Söylenene göre bugün yine biri burayı yakmış. Gece 3 kez itfaiye geldi. Millet aya çıkıyor, bizim mahalle hala odun toplama peşinde. Tüm mahallenin odunu buradaydı" dedi.

Tarlaya beton dökülmesi gerektiğini savunan Abdülkerim Süt (68), "Burası birçok kez yandı. Bulunduğumuz yer oldukça hareketli olduğu için buraya beton dökülmesi gerekiyor. Yangın yüzünden evlerimiz gidecekti. Belediyenin çöp arabalarının parklardan topladığı odunlar buraya dökülüyor" diye konuştu


Gaziemir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otluk alandaki yangın, evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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