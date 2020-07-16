Otluk alandaki yangın, evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, mahalle sakinlerinin kışlık odunlarını da depoladığı otluk alanda çıkan yangında, alevlerin çevredeki evlere doğru ilerlemesi paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri ve mahallelinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Beyazevler Mahallesi 351 Sokak'taki otluk alanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Mahalleli tarafından kışlık odunların konulduğu öğrenilen alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, mahalleli de kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti. Gaziemir Belediyesi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Tarlaya beton dökülmesi gerektiğini savunan Abdülkerim Süt (68), "Burası birçok kez yandı. Bulunduğumuz yer oldukça hareketli olduğu için buraya beton dökülmesi gerekiyor. Yangın yüzünden evlerimiz gidecekti. Belediyenin çöp arabalarının parklardan topladığı odunlar buraya dökülüyor" diye konuştu