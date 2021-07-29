OTLUK ALANDAKİ YANGIN MADDİ HASARA NEDEN OLDU - Son Dakika

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın, park halindeki iki otomobil ve bir barakanın zarar görmesine neden oldu.

Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 829 Sokak'ta bulunan boş alanda meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki iki otomobil ile barakaya sıçradı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken olay yerine ekipler sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yangını söndürdü.

İki otomobilde maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.