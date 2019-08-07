Otluk alandaki yangına TOMA müdahale etti
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Otluk alandaki yangına TOMA müdahale etti TOMA, kuru otların bulunduğu alanda çıkan yangını akaryakıt istasyonu ve çay bahçesine sıçramadan söndürdüDİYARBAKIR - Diyarbakır'da, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kuru otların bulunduğu arazide yangın çıktı.
Otluk alandaki yangına TOMA müdahale etti Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:41 Kaynak: İHA
TOMA, kuru otların bulunduğu alanda çıkan yangını akaryakıt istasyonu ve çay bahçesine sıçramadan söndürdü
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kuru otların bulunduğu arazide yangın çıktı. Bölgede güvenlik amacıyla bekleyen Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı yangını, alanın hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonu ve çay bahçesine sıçramadan söndürdü.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi adliye ek hizmet binasının yan tarafında kuru otların bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların araması ile bölgeye itfaiye ekibi istenirken, bu sırada güvenlik için bekleyen TOMA, yangına müdahale etti. TOMA'nın müdahalesi sonucu yangın, arazinin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonu ve çay bahçesine ulaşmadan söndürüldü.
Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının çıktığı arazide soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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