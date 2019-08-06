Son Dakika Haberleri: Otluk arazide çıkan yangın korkuttu
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Otluk arazide çıkan yangın korkuttu

1 saat önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde otluk arazide çıkan yangın binalara sıçramadan söndürüldü.

Otluk arazide çıkan yangın korkuttu, System.String[]
Hatay'ın Antakya ilçesinde otluk arazide çıkan yangın binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Odabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle binaların hemen yakınında bulunan otluk alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını binalara sıçramadan söndürdü. Ekipler yangın söndürme çalışmalarının ardından alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. - HATAY
Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:37 Kaynak: İHA
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