Otluk ve çalılık alanda yangın - Son Dakika

Otluk ve çalılık alanda yangın

Otluk ve çalılık alanda yangınAntalya'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, itfaiyenin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Otluk ve çalılık alanda yangın

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Antalya'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, itfaiyenin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında, Kepez ilçesi Habibler Mahallesi Şehit Musa Özkan Caddesi üzerinde bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. Alanın otluk ve çalılık olması ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yerleşim yerine çok yakın olan yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Habipler, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otluk ve çalılık alanda yangın - Son Dakika

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