Otluk yangını, ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Otluk yangını, ormana sıçramadan söndürüldü

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, Sakızköy korusu yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, ağaçların bulunduğu bölgeye sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otluk yangını, ormana sıçramadan söndürüldü, System.String[]
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, Sakızköy korusu yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, ağaçların bulunduğu bölgeye sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lüleburgaz'ın Sakızköy korusu yakınlarında bulunan otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye, Lüleburgaz Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle korudaki ormanlık alana doğru ilerleyen alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, koruya metreler kala kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- Kırklareli

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 11:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otluk yangını, ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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