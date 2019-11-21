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Otluk yangınını itfaiye ve jandarma söndürdü

6 saat önce

Otluk yangınını itfaiye ve jandarma söndürdüHakkari'nin Doğanyurt köyü yakınlarındaki otlukta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otluk yangınını itfaiye ve jandarma söndürdü

Hakkari'nin Doğanyurt köyü yakınlarındaki otlukta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ihbarla gelen itfaiye ve jandarma ekiplerince söndürüldü.

Hakkari merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Doğanyurt köyü yakınlarındaki otlukta, sabah saatlerinde, yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiye ile jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangının ağaçlık alan ile çevredeki evlere sıçramaması için hemen söndürme çalışması başlattı. Yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Otluk yangınını itfaiye ve jandarma söndürdü

Doğanyurt, Jandarma, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:56 Kaynak: DHA
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