Otlukbeli'de köy toplantısı gerçekleştirildi
28 dakika önce
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde Yeniköy köyünde köy toplantısı yapıldı.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
'ın Otlukbeli
ilçesinde Yeniköy
köyünde köy toplantısı yapıldı.
Düzenlenen Toplantıya Kaymakam Ramazan Polat, kurum amirleri, Yeniköy köyü Muhtar azası Mahmut Gülnar
, İhtiyar Heyeti ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Polat, toplumun huzur ve güveninin sağlanmasında, vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde olunulmasını, yapılan bu toplantılarda alınan istek ve temennilerin gerekli yerlere ulaştırılacağını, insanın yaşadığı her yerde zaman zaman sorunların olabileceğini ancak yaşanan sıkıntıların aynı düşünce etrafında birleşerek çözülebileceğini, vatandaşların rahat ve huzurlu bir hayat sürmelerini sağlamak adına devletin yaptığı çalışmaların aktarılması ile ilgili vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye çalıştıklarını, yapılan bu toplantılar sayesinde halkın sorunlarına ve isteklerine çare bulduklarını, halkın dili olan yerel yönetim unsuru muhtarları ve vatandaşları dinleyerek köyleri daha güzel yaşanabilir bir yer haline getirmeye çalıştıklarını belirtti. - ERZİNCAN
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