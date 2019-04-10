Son Dakika Haberleri: Otlukbeli'de Polis Haftası Kutlandı

Otlukbeli'de Polis Haftası Kutlandı

18 dakika önce

Erzincan'ın Otlukbeli İlçesinde 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri ve Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İlçe Emniyet Amirliğinde kutlama programı düzenlendi.

Otlukbeli'de Polis Haftası Kutlandı, System.String[]
Erzincan'ın Otlukbeli İlçesinde 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri ve Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İlçe Emniyet Amirliğinde kutlama programı düzenlendi.

Program Otlukbeli İlçe Emniyet Amir Vekili Yusuf Afşar ve beraberindeki heyetin, Kaymakam Ramazan Polat' ı makamında ziyaret etmesiyle başladı. Ziyarette Kaymakam Polat'a İlçe Emniyet mensupları tarafından çiçek takdim edildi. Otlukbeli İlçe Emniyet amirliğinde düzenlenen programa ise Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, daire amirleri, Emniyet mensuplarının akraba, eş ve iş arkadaşları katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Polat; devletimizin dirliği, milletimizin birlik ve beraberliği için fedakarca çalışmalar yapan tüm Emniyet Mensuplarının 174. Kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, görevlerinde ve yaşamlarında sağlık ve huzur temennisinde bulundu. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:44 Kaynak: İHA
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