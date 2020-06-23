Otlukbeli Gölü: Dünya çapında eşsiz bir göl - Son Dakika

Otlukbeli Gölü: Dünya çapında eşsiz bir göl

Tarihe adını Otlukbeli Savaşı ile yazdıran Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi, sadece ülkemizde değil dünyada da eşine az rastlanan bir doğa harikasına ev sahipliği yapıyor.

Tarihe adını Otlukbeli Savaşı ile yazdıran Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi, sadece ülkemizde değil dünyada da eşine az rastlanan bir doğa harikasına ev sahipliği yapıyor.

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Maden sularının oluşturduğu traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bu özelliği ile "doğal anıt" unvanını hak ediyor. Ülkemizdeki diğer göllerden farklı özelliklere sahip olan bu göl, her yıl yüzlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Kırmızı rengi ve muhteşem manzarası ile Otlukbeli Gölü dikkat çekiyor.

Otlukbeli Gölünü ziyaret eden Adem Aktürk, Otlukbeli'ye 7 kilometre uzaklıkta olan göl hakkında şu bilgileri verdi:

"Deniz seviyesinden 1885 metre yükseklikte olan Otlukbeli Gölü'nün yüz ölçümü yaklaşık olarak 7500 metrekaredir. Derinliği 20 metre olan gölün uzunluğu mevsimine göre 150-160 metre, genişliği ise 30 ila 50 metre arasında değişiyor. Setler sayesinde oluşan gölde bol miktarda maden suları bulunuyor. Oluşum bakımından karst kaynaklarının değil, maden sularının oluşturduğu dünyanın tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bu özelliğiyle 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı olarak ilan edilmiş ve "doğal anıt" olarak nitelendirilmiş. Kapladığı alan açısından "küçük" olarak nitelendirilen bu göl, taşıdığı özellikler bakımından oldukça büyüktür. Göl içerisine hem maden suları ve kükürtlü sular hem de dere tarafından beslenen tatlı sular karışıyor. Göldeki maden sularının romatizmal hastalıklar başta olmak üzere, kırık çıkık rahatsızlıklarında ve kadın hastalıklarının tedavisinde fayda sağladığı söyleniyor."

(Ahmet Akbuğa/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otlukbeli Gölü: Dünya çapında eşsiz bir göl - Son Dakika

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