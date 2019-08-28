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Otlukbeli'nde Halkla Buluşma Toplantısı yapıldı

6 dakika önce

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde Kaymakam Ramazan Polat, başkanlığında Halkla Buluşma Toplantısı yapıldı.

Otlukbeli'nde Halkla Buluşma Toplantısı yapıldı, System.String[]

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde Kaymakam Ramazan Polat, başkanlığında Halkla Buluşma Toplantısı yapıldı.


İlçeye bağlı Boğazlı Köyünde düzenlenen Halkla Buluşma Toplantısına Kaymakam Ramazan Polat, kurum amirleri, müdürler, Boğazlı Köyü Muhtarı Davut Duran, İhtiyar Heyeti ve vatandaşlar katıldı.


Kaymakam Polat, Özel İdare, Köylere Hizmet Götürme Birliği faaliyetlerine devlet- millet kaynaşmasına örnek olacak şekilde muhtar ve köylülerin de katılımı ile çok verimli ve hızlı çalışmaların ortaya çıktığını belirtti.


Yapılan hizmetlerle ortaya çıkan bu faaliyetlerin Özel İdare-Birlik-Muhtarların uyumlu bir şekilde çalışmasıyla sonuçlanmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Otlukbeli Kaymakamı Ramazan Polat, emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Otlukbeli, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 08:49 Kaynak: İHA
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