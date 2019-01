Oto Aksesuarı Satışları 2018'de 2 Kattan Fazla Arttı

Hepsiburada'nın raporuna göre, oto aksesuarları kategorisinde 2017'ye kıyasla geçen yıl satılan ürün çeşidi yüzde 38, toplam talep de 2 katından fazla artış kaydetti.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, Türkiye'nin alışveriş alışkanlıklarını ortaya koyan 2018 Trend Raporu'nu yayımladı. Her 6 ayda bir kategori bazındaki alışveriş trendlerini inceleyen Hepsiburada, 2018'in oto aksesuar kategorisi trendlerini paylaştı.



Rapora göre, 2017 ile karşılaştırıldığında oto aksesuarları kategorisinde geçen yıl satılan ürün çeşidi yüzde 38 artış gösterirken, toplam talep de 2 katından fazla arttı.



Hepsiburada, birçok kategoride olduğu gibi oto aksesuarları için de iş birliği yaptığı marka sayısını 2018 yılında yüzde 80 artırarak ürün çeşitliliğini zenginleştirdi. Her bütçeye ve ihtiyaca cevap veren zengin ürün yelpazesiyle her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih edilen Hepsiburada, ürün çeşitliliğindeki bu artışa paralel olarak toplam talepte de yüzde 75 artış kaydetti.





Hepsiburada oto aksesuarları trend raporuna göre, 2018'de en çok talep gören ürün grubu oto lastikleri oldu. Oto lastikleri dağılımına bakıldığında ise kış lastiklerinin ilk sırada olduğu dikkati çekiyor. Yakıt ve yağ katkıları ise oto lastiklerinin hemen arkasından geliyor. Oto ses görüntü sistemleri ise bu grubu takip ediyor.





Veriler ayrıca, site içinde en çok arama yapılan ürünlerin lastik ve farklı lastik çeşitleri olduğunu ortaya koyuyor. Trend raporunun verileri, Türk tüketicisinin giderek can güvenliğine daha fazla önem verdiğini ve mevsime göre lastik değişimi yaptığını ortaya çıkarıyor. Bunlar dışında oto teyp ve antifriz de en çok aranan ürünler sırlamasında üst sıralarda yer alıyor.

