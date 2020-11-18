Oto alım satım yapan işletmeler mesleki yeterlilik belgesi almak için sınava girdi - Son Dakika

Oto alım satım yapan işletmeler mesleki yeterlilik belgesi almak için sınava girdi

18.11.2020 15:56
Oto alım satım yapan işletmeler mesleki yeterlilik belgesi almak için sınava girdi, System.String[]

Trabzon'un Of ilçesinde oto alım satım yapan işletmeler mesleki yeterlilik belgesi almak için sınava girdi.

Trabzon'un Of ilçesinde oto alım satım yapan işletmeler mesleki yeterlilik belgesi almak için sınava girdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen zorunluluk kapsamında Of Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oto alım satımı yapan işletmeler ve çalışanlarına yönelik olarak Korona virüs tedbirleri kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı düzenlendi. Sınavlar motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı seviye 4 ve alım-satım sorumlusu seviye 5 olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleşti.

Yazılı sınavlar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri ile bir İlköğretim Okulu'nda yapılırken, uygulama sınavları ise bir araba galerisinde yapıldı.

37 kişinin katıldığı sınavlar sonucunda başarılı olan katılımcılar Mesleki Yeterlilik Belgelerini almaya hak kazanacaklar. Başarılı olamayanlar ise telafi sınavına girecekler.

Sınavla ilgili Of TSO Genel Sekreteri Murat Zırıh, "Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelik ile birlikte, kişilerin İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi alabilmesi için, Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca alım-satımı yapan kişiler, satış müdürleri ve satış personeli için de mesleki yeterlilik belgesi zorunludur. Ancak mesleki yeterlilik belgesi yeterli değil, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti yapabilmek için gerekli olan Yetki Belgesi şartlarından sadece biri. 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik idare tarafından yapılan ertelemelerden sonra 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 9 Haziran 2020 tarihinde yapılan değişiklik ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerlerinin taşıması gereken nitelikler yeniden belirlendi. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelere, yeni düzenlemeye aykırı durumlarını ortadan kaldırmaları için 9 Eylül 2020 tarihine kadar (üç ay) süre verilmişti" hatırlatmasında bulundu.

Ancak bölgemiz başta olmak üzere ülke genelinde aranan fiziki şartlar karşılanamadığından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 9 Eylül 2020'de yapılan değişiklik ile işletmelere verilen süre 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldığını kaydeden Zırıh "Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ve iş yeri uygunluk belgesi teminide yaşadıkları mağduriyetlerinin önlenmesi için İşletmelere verilen süre sona erinceye kadar, 'işletmeden, söz konusu süre içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile iş yeri uygunluk belgesini İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine aktaracağına veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edeceğine dair taahhüt alınmak suretiyle' bu belgeler yetki belgesi şartı olarak aranmadan işlem yapılmaktadır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde, tüketici mağduriyetlerinin son bulması ve vergi kaybının önüne geçilebilmesi için, 1 Eylül'de başlatılan yeni dönemde, ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerin mağduriyet yaşamamaları için düzenlediğimiz sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

İkinci El, Trabzon, Eylül, Of, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Oto alım satım yapan işletmeler mesleki yeterlilik belgesi almak için sınava girdi - Son Dakika Ekonomi


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