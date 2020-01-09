ÖTO Başkanı, süs bitkileri ve fidancılık sektörü için Tarım Bakanlığında - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ÖTO Başkanı, süs bitkileri ve fidancılık sektörü için Tarım Bakanlığında - Son Dakika Ekonomi

ÖTO Başkanı, süs bitkileri ve fidancılık sektörü için Tarım Bakanlığında

7 saat önce

İZMİR (İHA) – Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile süs bitkileri sektörünü değerlendirdiklerini belirten Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, öncelikli olarak süs bitkileri sektöründe KDV oranı ve süs bitkileri ve fidancılık için bakanlıkta ayrı bir sektör...

ÖTO Başkanı, süs bitkileri ve fidancılık sektörü için Tarım Bakanlığında, System.String[]

İZMİR (İHA) – Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile süs bitkileri sektörünü değerlendirdiklerini belirten Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, öncelikli olarak süs bitkileri sektöründe KDV oranı ve süs bitkileri ve fidancılık için bakanlıkta ayrı bir sektör birimi oluşturulması konularını konuştuklarını söyledi.


ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile süs bitkileri sektörünü değerlendirdiklerini söyledi. Eriş, Hadi Tunç ile Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sektörü Dış Ticaret Kapasitesinin Artırılması URGE Projesi kapsamında görüşme yaptıklarını dile getirerek, "Sektörün sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Başarılıyla devam eden URGE projesinin raporunu bakanlığa sunduk. Yaptığımız faaliyetleri ve ilerleyen aylarda yapacak olduğumuz faaliyetleri anlattık. Bu konularla ilgili de gereken desteği görecek olmaktan mutlu olduk. Süs bitkileri sektöründe karşılaştığımız bazı sıkıntılar vardı, bunları da bakan yardımcımıza aktardık" dedi.


"KDV düşürülmeli"


Süs bitkileri sektöründe KDV oranının yüzde 18 olmasının sektördeki kayıtlı satışları olumsuz etkilediğini belirten Eriş, şöyle konuştu: "Tarımsal üretim ve bandrolsüz üretim olduğu için, yapılan satışların kayıt dışı olması gibi problemler oluşabiliyor. Bu noktada da ülkemiz için vergi kaybı oluşabilmekte. Bu durum aynı zamanda üreticiyi ve alıcıyı da etkileyebilmektedir. KDV oranının en azından yüzde 8'lere indirilmesi sektördeki kayıt dışı satışların önüne geçebileceği gibi sektörle ilgili durumun da doğru analiz edilmesini sağlayacaktır. Hukuki uyuşmazlıklar da ortadan kalkacaktır."


"Ayrı birim şart"


Süs bitkileri ve fidancılık sektörünün, bakanlıkta tohumculuk sektörünün altında değerlendirildiğini hatırlatan Eriş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Süs bitkileri ve fidancılık için bakanlıkta ayrı bir sektör birimi oluşturulursa kendi sorunlarının çözülebilmesi hızlanacak ve kendine özgü yönetmeliği olacaktır. Böylelikle sektörle ilgili konular daha hızlı ilerleyecek. Son zamanlarda sektör yurt içinde daralmaya gitmekte, bu nedenle ihracata yönelmek gerekmektedir. Süs bitkilerinde ihracatın tarımsal destekleme kapsamına alınması konusunu da görüştük."


Bakanlıktan destek sözü


Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'un süs bitkileri ve fidancılık sektörüne hakim olduğunu ve bu iletilen sorunları çok iyi bildiğini söyleyen Eriş, "Problemler öncelikli olarak çözüme ulaştırıldığında, sektör adına daralmanın önüne geçilebilecek. Ayrıca yeni bir vizyon kazandırılması adına önemli bir adım olacağını düşünmekteyim. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu. - İZMİR

Ödemiş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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