Oto Boyacısı Başından Pompalı Tüfekle Vurularak Öldürüldü
51 dakika önce
Gaziantep'te, oto boyacılığı yapan 27 yaşındaki Mustafa Yanardağ, işyerinde başına av tüfeği ile ateş edilerek öldürüldü.
Gaziantep
'te, oto boyacılığı yapan 27 yaşındaki Mustafa Yanardağ, işyerinde başına av tüfeği ile ateş edilerek öldürüldü.
Olay öğle saatlerinde KÜSGET Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto boyacılığı yapan Mustafa Yanardağ, Samet S. İsimli bir kişi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Samet S. Pompalı tüfekle Mustafa Yanardağ'ı başına ateş ederek öldürdü.
Silah sesini duyarak işyerine koşan çevredeki esnaf, Yanardağ'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yanardağ'ın öldüğünü belirledi. Yanardağ'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu
moruna götürülürken, olay yerinden motosikletle kaçtığı belirlenen Samet S. Polis
ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:49 Kaynak: İHA
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