Oto Boyacısını Öldüren Şüpheli Tutuklandı

GAZİANTEP'te, oto boya atölyesi sahibi Mustafa Yanardağ'ı (27) av tüfeği ile başından vurarak öldürdüğü iddia edilen S.S., tutuklandı.

GAZİANTEP'te, oto boya atölyesi sahibi Mustafa Yanardağ'ı (27) av tüfeği ile başından vurarak öldürdüğü iddia edilen S.S., tutuklandı.



?KÜSGET Sanayi Sitesi'nde önceki gün, oto boya atölyesi sahibi Mustafa Yanardağ öğle yemei yerken, arkasından yaklaşan S.S. tarafından başından vuruldu. Yanardağ olay yerinde yaşamını yitirdi, S.S. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, S.S.'yi motosikletle kaçarken, olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına aldı. S.S.'nin üzerinde yapılan aramada gasp ettiği belirlenen 1 cep telefonu ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



- Gaziantep

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